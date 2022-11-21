"Значит, досвидули!": обрюхаченная Орлова требует развода с мужем

Беременная экс-"Блестящая" и ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Орлова отметила 45-й день рождения. Обрюхаченная в зрелом возрасте звезда не жалуется на здоровье — ожидание малыша проходит хорошо и спокойно. Умиротворенное состояние дает возможность Ольге вести социальные сети и общаться с поклонницами.
Любимая рубрика у подписчиков микроблога — это "вопрос-ответ". Девушки и женщины задают Ольге Орловой свои вопросы, а та делится мнением и иногда дает советы. Вот и в последнем интерактиве одна из поклонниц попросила совета у звездной ведущей. По ее словам, после 8 лет совместной жизни мужчина ни в чем не помогает. Более того, у партнера нет даже желания исправить ситуацию.
"Знаю шикарный прием — попрощаться с ним! Если для вас важно, чтобы мужчина помогал, а он отказывается — значит, досвидули! Вы 8 лет на себя плюете, так чего же вы ждете от других?", — отвечает Ольга Орлова. Ведущая буквально требует развода с мужем, ведь он проявляет полное неуважение к женщине.
Другая поклонница поинтересовалась, как у Орловой дела с аппетитом во время беременности. Ведущая пошутила, что "рот не закрывается", но она старается себя контролировать. Диетолог Елена Соломатина в беседе с URA.RU советует питаться низкокалорийными, но объемными продуктами. Например, овощами.
А вот отказаться от сладкого — идея хорошая, считают в RT. При полном отказе от сахара "спасибо" скажут и волосы, и кожа, и весь организм. Такие данные приводит издание "360". Возможно, после праздничного торта Ольга Орлова действительно больше не будет есть сладкое.