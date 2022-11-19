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Шоу-бизнес
"Плевать, что подумают": распухшего до блевоты Борисова облизали с ног до головы

"Плевать, что подумают": распухшего до блевоты Борисова облизали с ног до головы

Дмитрий Борисов, отсутствовавший на экранах более полугода, ошарашил публику своим внешним видом. Нашлись, однако те, кто грудью бросился на его защиту.
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Еще с самого начала весны телеведущий Дмитрий Борисов, ставший новым лицом программы "Пусть говорят" на Первом канале, остался без работы. Развлекательные передачи, к которым руководство канала отнесло и "Пусть говорят", были сняты с эфира, из-за чего Дмитрий Борисов, как и многие его коллеги, остались без работы.

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 Дмитрий Дмитриевич Борисов

Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

Несколько дней назад безработного телеведущего заметили в московском кинотеатре "Иллюзион", где прошел показ фильма "Покерфейс". Как ранее писали Дни.ру, мероприятие посетило множество звезд, но среди них всех больше всего внимания привлек именно Дмитрий Борисов. Виной тому – сильно изменившийся внешний вид телеведущего: по мнению очевидцев, он распух чуть ли не до блевоты. Некоторые даже посчитали, что у Борисова начались проблемы со здоровьем.

Игорь Антонов. Фото: личный архив Игоря Антонова

Впрочем, нашлись и те, кто облизали телеведущего с ног до головы, оправдывая его внешний вид множеством различных отговорок. К ним присоединился и бизнесмен, а по совместительству блогер, Игорь Антонов. Он дал развернутый комментарий для редакции издания Дни.ру.

"Как только любой артист поправляется, сразу все думают, что он чем болеет. Люди, к сожалению, любят додумывать многие вещи, особенно поклонники, которые не знают лично артиста! Возможно, сейчас для него нервный период жизни! Я считаю что любой может позволит себе расслабиться, и плевать, что подумают остальные, если ему по-настоящему комфортно!", – встал Игорь Антонов на защиту Дмитрия Борисова.


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Дмитрий Борисов. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2022, 15:48 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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