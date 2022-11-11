"Ненавидит": стали известны настоящие чувства развращенного Богомолова

41-летняя ведущая и светская леди Ксения Собчак стала мамой в осознанном возрасте. В первом браке с актером Максимом Виторганом она родила сына Платона. Сейчас мальчик живет вместе с мамой и ее новым мужем — актером и режиссером Константином Богомоловым.
Недавно Ксения Собчак стала гостем в известном подкасте. Темой разговора стали родительство, отношения с детьми в школьные годы и возложение надежд на маленького человека. Ксения рассказала о своем опыте.
По признанию ведущей, она старается прислушиваться к сыну, но окончательное решение остается за ней. Она планирует дать Платону возможность выбора, при этом, ей бы не хотелось творческой профессии для сына. Ксения считает, что профессия артиста развращает мужчину и делает его капризным. Зрители задались вопросом, как такая позиция ложится на деятельность мужа Собчак.
"Богомолов, кстати, разделяет мои взгляды, он ненавидит актеров, поэтому стал режиссером и иногда играет", — добавляет Ксения Собчак.
Так, стали известны настоящие чувства Богомолова к своим коллегам. Судя по всему, не желая быть "развращенным", Константин Богомолов сконцентрировался на режиссерстве.