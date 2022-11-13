Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
партнеры
Воскресенье
13 ноября
Лента новостей
11:17
“Попытка не сойти с ума”: кукующая в Израиле Пугачева ухлестывает за новым мужиком
11:04
Пил кровь из влагалища, бросил внебрачного сына и не только: тайны умершего Пьера Нарцисса всплыли на шоу "Битва экстрасенсов"
08:13
Как уберечь свои персональные данные от мошенников в интернете: советы экспертов
06:20
На крючок мошенников: как не лишиться денег из-за VPN-сервисов
04:31
Тест: отгадай по кадру советский фильм
02:28
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
00:08
Никодимов день: что нельзя делать в православный праздник 13 ноября
22:25
Быстрый шоколадный кекс: простой рецепт от Юлии Ковальчук
21:10
Что обуть зимой? Эксперт по стилю рассказал про тренды
20:15
Семь мужей, молодые любовники и вечная преданность одному: мужчины Людмилы Гурченко
18:20
Шок! Киркоров перенес срочную операцию на сердце
17:19
Где же волосы? Покинувшего Россию Николаева перестали узнавать
17:05
А как же Джиган? Самойлова объявила о скорой свадьбе
16:02
Нужна помощь специалиста: у Высоцкой серьезные проблемы из-за пережитой трагедии
15:10
Младше почти в два раза: 67-летняя Долина откровенно о романе с молодым красавцем из "Голоса"
15:02
Сидит на чемоданах: рассказавшая о романе с женатым Долина собирается покинуть Россию
14:22
Утяшева и Воля вышли на связь после громкого заявления о разводе
13:52
Гони деньги: разъяренная Подольская набросилась на Гуфа
12:37
Лишился зрения: пустившаяся в откровения Бочкарева рассказала о затеянной кровавой драке
11:54
Расплющило: Синюшный сын-фрик Яковлевой взмолился о помощи
11:07
Запертый женой Солнцев воет от страха: Дает мне
08:45
Пять лет ждала предложения от Чумакова, а теперь скрывает дочь: личная жизнь Юлии Ковальчук
06:14
"Боже": молодая жена упала в ноги оскандалившемуся Прилучному
04:26
Балансирует пушистым хвостом: "летающую" белку поймали на видео
02:03
Задержали педофила: имя принца Уильяма оказалось в грязной истории
00:18
Зиновий или Синичкин День: что нельзя делать 12 ноября
21:55
"Вызывайте санитаров": лакающую из собачьей миски и Мадонну сняли на видео
21:53
Последняя воля: Катя Лель успела ставить завещание
21:14
"Она одна во всем мире": Киркоров встал на защиту Пугачевой
20:25
В Подмосковье взорвался бензовоз
20:09
"Умоляю!": арестованный сотрудник сдал с поличным изворотливую Собчак
19:54
В Дмитрове пьяный водитель фургона насмерть сбил женщину на тротуаре
19:32
"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
18:41
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
17:55
В кружевном белье в кровати: Орбакайте прыгнула в постель ради новой жизни
17:06
"Царствие ей небесное": Киркоров почтил память Виктории Бони
17:05
Русский язык больше не пригодится: живущим в Израиле двойняшкам иноагента Галкина наняли учителя иврита
16:07
"Может я еще оттаю": Пугачева засветилась на забугорной пьянке с мужем Лазаревой*
15:31
Откат в 90-е? Обманутые дольщики ООО "Инвест Проект МСК" требуют от властей решения по закону
14:59
Мощный пожар охватил вокзал аэропорта Кельн
14:53
Свист и вопли: Устроившую вакханалию в чужом доме за бугром Пугачеву вывела охрана
14:47
В Москве 20 студентов политехнического колледжа отравились газом
14:35
Москвичей предупредили о похолодании в воскресенье
14:30
В Москве женщина за рулем Porsche въехала в стену "Порше-центра"
14:25
Жуткая грызня: Злющая Успенская вмазала кулаком по лицу унижающему женщин Киркорову
14:24
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
14:13
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
14:09
Сбагрила 4 детей на безработного мужа и содержит всю семью: как живет звезда "Сватов" Железняк
13:48
"С небес на землю": Никому не нужная на чужбине Пугачева опустилась на самое дно
13:40
В Саратовской области нашли человеческие останки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Больше не гавкает": покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена
Русский язык больше не пригодится: живущим в Израиле двойняшкам иноагента Галкина наняли учителя иврита
Свист и вопли: Устроившую вакханалию в чужом доме за бугром Пугачеву вывела охрана
Последняя воля: Катя Лель успела ставить завещание
"Царствие ей небесное": Киркоров почтил память Виктории Бони
Где же волосы? Покинувшего Россию Николаева перестали узнавать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Пил кровь из влагалища, бросил внебрачного сына и не только: тайны умершего Пьера Нарцисса всплыли на шоу "Битва экстрасенсов"

Пил кровь из влагалища, бросил внебрачного сына и не только: тайны умершего Пьера Нарцисса всплыли на шоу "Битва экстрасенсов"

Шоу "Битва экстрасенсов" посвятила новую серию 7 сезона смерти известного артиста. Выяснилось, что покойный Пьер Нарцисс многое скрывал.
прочитано 231 раз

Участники нового сезона шоу "Битва экстрасенсов" путем паранормальных способностей раскрыли тайны умершего певца. Оказалось, что "шоколадный заяц и ласковый мерзавец" Пьер Нарцисс был связан с потусторонними силами и даже проводил оккультные обряды.

ПО ТЕМЕ

"Семейные разборки": избитая под воздействием виагры с водкой жена оправдала умершего тирана Нарцисса

Битва экстрасенсов

Сюжеты Битва экстрасенсов

Когда экстрасенсы в новой серии с потрохами сдали артиста, его вдова Валерия и концертный директор Сергей подтвердили многие шокирующие заявления. Оказалось, возраст усопшего в паспорте меньше фактического, а еще певец бросил в Африке внебрачного сына, о существовании которого знали единицы.

Вдова поведала на камеру, что Пьер Нарцисс пил ее кровь из вены, также употреблял он и менструальную, из влагалища. А концертный директор на шоу "Битва экстрасенсов" сообщил: певец делал магический приворот, дабы вернуть Валерию после разрыва отношений.

По словам самой женщины, Пьер Нарцисс тайно утаскивал ее средства личной гигиены во время критических дней и складывал в шкафу рядом с одеждой. Вдова намекнула, что на этой крови и был проведен обряд.

Лидер новой серии шоу "Битва экстрасенсов" полагает, что именно приворот и сгубил Пьера Нарцисса, так как провели ритуал неправильно. Якобы магическая сила вернулась певцу бумерангом, ударив по здоровью со смертельным исходом.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Пьер Нарцисс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 ноября 2022, 11:04 Источник: ТНТ/"Битва экстрасенсов" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собрали всем миром: белоснежный роскошный гроб Нарцисса обошелся в 200 тысяч

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Лишился зрения: пустившаяся в откровения Бочкарева рассказала о затеянной кровавой драке

Вот это кулаки!
Шоу-бизнес

Быстрый шоколадный кекс: простой рецепт от Юлии Ковальчук

Хозяйке на заметку
Шоу-бизнес

Семь мужей, молодые любовники и вечная преданность одному: мужчины Людмилы Гурченко

Она была желанна
Шоу-бизнес

Расплющило: Синюшный сын-фрик Яковлевой взмолился о помощи

Страшно смотреть

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
В Саратовской области нашли человеческие останки
Хирурги из Подмосковья спасли глаз 96-летнему пациенту
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+