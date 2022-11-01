Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Слезы": Лишившаяся половины лица чернющая Цымбалюк-Романовская ушла на небеса
партнеры
Вторник
1 ноября
Лента новостей
15:50
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
15:46
"Облысение": выдравшая жалкие патлы Пугачева чахнет на глазах
15:02
"Такая боль!": брошенная похотливым Лепсом Барановская взвыла от горя
15:00
Объявлено о возвращении отсидевшего зека Ефремова на сцену театра "Современник"
14:35
"Вот вам без фильтров!": 39-летняя Бородина показала истинное лицо
14:27
Растопырившая заветную щелку Боня занялась интимом с колючим кактусом: уже 12 лет так делаю
13:41
Лицо бульдожки, грация картошки: Агутин выставил Варум во всей красе
13:39
Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
12:57
Море секса: игривая жена Крутого довела до экстаза в БДСМ-костюме
12:19
Потеря ребенка, разрыв с Куценко и Древновым, сын от тайного любовника: личная жизнь Марии Порошиной
11:53
"Не только языком": горячий юнец напихал Малышевой по самые гланды
11:48
"Еще один": выскочившую замуж Поплавскую застукали в постели с другим мужчиной
11:43
Самый опасный мессенджер: проблемы в работе WhatsApp раскрыл специалист
11:00
"Кто из них это сделал?": меняющая мужиков Ходченкова явила миру беременное пузо
10:50
14 лет без Магомаева: как живет овдовевшая Синявская
10:20
"Это на всю жизнь": больной внутренний орган обрекает Преснякова на страшные муки
10:19
"Будут локти кусать": сбежавшую от тяжелобольной матери Заворотнюк настигла кара
10:17
Без головы: ускакавшую за бугор Андрееву насмерть растерзал дикий зверь
09:39
Родила дочь, но наотрез отказывается выходить замуж: что стало с дочерью-актрисой Сидихина
09:36
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова
09:17
Таинственное исчезновение и суд с племянником из-за квартиры: куда делась обманутая звезда фильма "Москва слезам не верит"
09:03
Вызывает тяжелые последствия: назван главный враг жилища
08:55
"Живот не опускается": округлившейся певице Валерии привалило хлопот на старости лет
08:37
"Чувствую себя беспомощной": раскоряченную на унитазе Тодоренко сняли с голым задом
06:03
Голливудские демонессы: жгучая ненависть между Джоли и Терон достигла апогея
04:14
Все испортил: безумный принц Гарри брызнул ядом в дряхлого короля
02:07
Лучшие ЖК до 8 этажей в Подмосковье
00:01
Иванов день 1 ноября: что нельзя делать в церковный праздник
21:58
Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
21:39
"Сумасшедшая!": угодившую в скандал за границей сестру покойной Фриске погнали в три шеи
21:13
"Ну хоть в актеры не пошел": предавшего родину сына Виторгана отправили на фронт
20:47
"Печальное зрелище": вид 87-летней Талызиной шокировал россиян
20:32
Свалила и бросила больную мать: дочь онкобольной Заворотнюк выскочила замуж за бугром
19:53
"Оказалось, что беременна": 52-летняя Сенчукова объявила о пополнении в семье
19:36
"Запутались": спутавшийся с бывшей женой Козловский кинул обрюхаченную Акиньшину
18:25
Гроссмейстер Карпов угодил в НИИ имени Склифосовского
18:01
Авербух бросился на Арзамасову с кулаками после истории с изменой
17:26
Чучело огородное: раздобревшая старуха Пугачева замоталась уродливой тряпкой
17:16
"Невозможно будет вернуть": власти Украины выгнали Ани Лорак на улицу
16:48
Уехала ради мужа на чужбину и запила, когда он ушел к ее подруге: горькая судьба актрисы Шиманской
16:26
"В ж***": наглая фифа врезала распустившему руки похабнику Киркорову
16:16
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
15:43
"Истерика!": неузнаваемая Долина обнаружена разрезанной на куски
15:05
"Свинья!": Сухоруков вцепился в известного музыканта
14:52
"Он беременный что ли?": 60-летняя Андреева выкатила живот после близости с индусом
14:47
Конец сказки: плешивый Дибров оставил жену кувыркаться с первым встречным
14:45
"Человек мертв": Проклова попала в страшное ДТП с ребенком в центре Москвы
14:23
"Больно смотреть": заброшенная могила покойника Моисеева превратилась в бомжатник
14:02
"Хмарь затягивает": народ ахнул при виде Билана с кровавыми глазами после запоя
13:50
"Мокрая задыхалась": нелегкая жизнь Семенович резко оборвалась
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети уже в курсе: семья готовится проводить отъехавшую Пугачеву в последний путь
Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
Раздутое лицо и кривые зубы: внебрачный сын Малахова впервые вышел в свет
Еврейское семя: двойняшкам иноагента Галкина выдали израильские паспорта
Опустил руки: Измотанный разводом растолстевший Пресняков вызвал оторопь
"Проживу на пенсию": 90-летний больной отец отказался от денег Филиппа Киркорова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы

Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы

19 ноября в Vegas City Hall состоится большой концерт финалиста четвертого сезоне телепроекта "Голос", солиста театра Александра Градского Эмиля Кадырова. Он посвящен памяти выдающихся баритонов нашей страны: Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона , Дмитрия Хворостовского, Сергея Захарова, Рената Ибрагимова. С талантливым музыкантом встретился корреспондент "Дни.ру".
прочитано 210 раз

Сегодня артисты жалуются на отсутствие работы. Но только не Эмиль Кадыров. "У меня концертов в последнее время стало в два раза больше! – радуется исполнитель. – Например, у меня есть свой продюсерский центр, в котором мы с учениками Александра Градского создали проект "Голоса Градского" и проехали с ним уже множество городов. Артисты выходят на сцену и славят своего великого учителя – что может быть прекраснее!"

ПО ТЕМЕ

"Секс всегда помогает": Кадыров откровенно о своей московской сожительнице и воздержании

 Шоу "Голос"

Сюжеты Шоу "Голос"

Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

При этом, как уверяет артист, вдова Александра Градского одобрила этот проект и исполнение песен мэтра. "Мы с ней все обсудили, обо всем договорились, она поддержала наше стремление сохранять память об учителе", – пояснил Кадыров.

Продолжает работать и школа на Патриарших прудах, которую Кадыров открыл после пандемии. "Мы учим там эстрадному и академическому вокалу, гитаре, баяну, скрипке, виолончели. Музыкой ведь можно заниматься в любом возрасте!" – радуется певец.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

А вот в личной жизни у него большие перемены. В июле прошлого года он был на седьмом небе от счастья и признавался, что живет с девушкой уже три года. "Свадьба у нас пока не намечается, но, надеюсь, когда-нибудь будет, – улыбается Кадыров. – Есть в планах и дети, но мы ведь предполагаем, а Бог располагает".

Но теперь понятно: свадьбы не будет. "Мы расстались, это было обоюдное желание, и теперь я снова один, снова свободен", – признался артист.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Виктор Лисицын/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2022, 15:50 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Антонюк с декольте до пупа и Кадыров с гитарой блеснули на "Новой волне"

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Кто из них это сделал?": меняющая мужиков Ходченкова явила миру беременное пузо

В интересном положении
Шоу-бизнес

Море секса: игривая жена Крутого довела до экстаза в БДСМ-костюме

Вот это фигура!
Шоу-бизнес

Потеря ребенка, разрыв с Куценко и Древновым, сын от тайного любовника: личная жизнь Марии Порошиной

Звезда одна растит 5 детей
Шоу-бизнес

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом

Скандал на скандале

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
В Екатеринбурге злоумышленники подожгли бомжа
В Орехове-Зуеве задержали похитителя мусорных контейнеров
В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+