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Сен. 7, 2018
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Антонюк с декольте до пупа и Кадыров с гитарой блеснули на "Новой волне"

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В Сочи продолжает свою работу Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Россию на нем представила победительница шоу "Голос" Дарья Антонюк.

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