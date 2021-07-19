"Секс всегда помогает": Кадыров откровенно о своей московской зазнобе и воздержании

На конкурсе эстрадной песни "Витебск", который проходит в рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске", Гран-при завоевала певица Рухия из Казахстана. Представлявший Россию Эмиль Кадыров стал дипломантом. А за кулисами пообщался с корреспондентом "Дни.ру".

Существует мнение, что спортсмены и артисты перед важными выступлениями не занимаются сексом – берегут силы. "У каждого – свой организм, но у меня с этим все в порядке, – улыбается Кадыров. – И у меня подобных предрассудков нет – секс всегда помогает, поэтому и не нужно воздерживаться. Но моя девушка сейчас в Москве, а я уже почти неделю в Витебске. Поэтому, увы!"

Со своей девушкой Эмиль живет уже три года. Хотя жениться на ней пока не собирается. "Свадьба у нас пока не намечается, но, надеюсь, когда-нибудь будет, – улыбается Кадыров. – Есть в планах и дети, но мы ведь предполагаем, а Бог располагает".

Со своей московской зазнобой Кадыров ютится по съемным углам. "Даже люди, которые зарабатывают много, сегодня отказываются от покупки своего жилья, – объясняет Эмиль. – К тому же меня все устраивает, поскольку жить на одном месте надоедает".

При этом, несмотря на пандемию, деньги на оплату съемной квартиры у участника 4-го сезона шоу "Голос" есть. "У меня все это время все равно была работа, хотя и меньше, чем прежде, – признался музыкант. – Я состою в штате театра Александра Градского. К тому же у меня есть школа музыки в Москве, которая сегодня приносит мне основной доход".