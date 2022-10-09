"Тюрьма и больница в одном флаконе": кризис семьи Алферовой предали огласке

Наследница звезды СССР создала семью с известным актером Егором Бероевым. Союз этот строится не только на страстных чувствах и общих интересах. Ксения и ее муж выступают партнерами, вместе развивая благотворительный фонд "Я есть!". Это способствует сплочению супругов. Возможно, в молодости Ирине Алферовой не хватало именно таких отношений.
Однако прошлого не воротишь, а в настоящем у Ксении и Егора есть большие материальные трудности. Этот факт супруге Бероева пришлось предать огласке, чтобы неравнодушные поклонники пришли на подмогу.
Дело в том, что фондовая помощь людям с особенностями развития требует вложений, которые семья Ирины Алферовой не тянет. Ксения и Егор мечтают оснастить квартиры своих подопечных специальным оборудованием, но финансы поют романсы.
"Мы даже не задумываемся о том, как это здорово, что мы можем каждое утро выбирать еду на завтрак. А они этого не могут. Потому что они живут по сути в тюрьмах, больницах. Тюрьма и больница в одном флаконе", — сообщила о людях с особенностями Алферова-младшая.
Выходит, что дело семьи Ирины Алферовой терпит кризис, ибо между ожиданиями и реальностью пока целая пропасть. Примечательно, что Ксения сообщила о проблеме в день рождения Егора. Она четко объяснила фанатам: лучшим подарком для именинника будет пожертвование в фонд "Я есть!".