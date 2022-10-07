"Относится как к сыну": на что пошла Пугачева ради молодого любовника

Парапсихолог Аида Османова проанализировала последние события в жизни Аллы Пугачевой. По мнению эксперта, вектор развития в семье Аллы Пугачевой был понятен сразу после признания Максима Галкина* иноагентом. И хотя певица утверждала, что не покинет Россию, последние высказывания показали, на что пошла Пугачева ради молодого любовника.
Отъезд заграницу, считает парапсихолог, пойдет на пользу и взрослым, и детям. Аида полагает, что девятилетние Лиза и Гарри уже столкнулись с осуждением и травлей от сверстников из-за родительской позиции. Оказавшись же в Израиле (куда, возможно, перебралась Пугачева), дети смогут спокойно ходить в школу и взрослеть.
Эксперт считает, что Алла Борисовна попросту поддалась влиянию супруга. Большая разница в возрасте, пятый брак и солидный возраст самой Пугачевой — все это создало атмосферу для таких отношений. "Она относится к нему как к сыну, которого оберегает, очень даже привязано и навязчиво", — рассуждает Османова.
Парапсихолог добавляет, что профессия Максима Галкина* накладывает отпечаток на восприятие его в обществе: "Как был юмористом, таким и останется. Серьезно его никто не будет воспринимать".
Заканчивает Аида Османова выводом, что ситуация вокруг Аллы Пугачевой будет только усугубляться, поэтому отъезд из страны однозначно к лучшему.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.