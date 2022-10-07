"Мой папа": Стоцкая сделала шокирующее признание о схожести своих детей с Киркоровым

Дети Анастасии Стоцкой очень похожи на Филиппа Киркорова, и это уже видят все.

В 2003 году мир шоу-бизнеса поразил неожиданно ворвавшийся на сцену громкий дуэт – Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая. Натя училась на актерском факультете и играла в Театре Луны, где ее и заприметил Киркоров. Он пригласил ее на кастинг, после чего она стала участвовать в мюзикле "Чикаго".

Позже Киркоров стал ее продюсером, и Стоцкая взлетела на музыкальный олимп. 20-летняя певица вскружила голову своему наставнику, но Филипп тогда был официально женат на Алле Пугачевой и надеялся, что сумеет сохранить с ней брак, который уже "трещал по швам".

Яркую пару Киркорова и Стоцкой стали подозревать не только в рабочих отношениях, но и в любовных. Однако на тот момент певцы позиционировали себя исключительно как коллеги. Спустя время Филипп Киркоров признался, что Настя Стоцкая была для него большим, чем просто протеже, передает Пятый канал.



В 2010 году Анастасия Стоцкая встретила бизнесмена Сергея Абгаряна и вышла за него замуж. Вскоре певица родила от него двух детей, которые, правда, как две капли воды похожи на Филиппа Киркорова. В свежем интервью Стоцкая призналась, что это действительно так, сообщает РИА ФАН.

"Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа. Мой папа чем-то похож на Филиппа. Люди пишут под каждой фотографией с моими детьми: мол ДНК-тест не нужен, понятно, кто отец, намекая на Киркорова. Это не заканчивается", – призналась Анастасия Стоцкая в эфире шоу Аллы Довлатовой.