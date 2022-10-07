"Губят в самом начале": Лоза поставил крест на рвущих глотку детях из шоу "Голос"

Российский певец Юрий Лоза поставил крест на проекте "Голос. Дети" на Первом канале и его ведущей Яне Чуриковой. Певец уверен, что несовершеннолетние не должны состязаться в подобных шоу, так как их голоса еще не сформировались окончательно. В связи с этим Лоза назвал проект "жутью".
Певец уверен, что пока дети не преодолеют пубертатный возраст, нельзя "рвать глотку". "У них впереди жизнь, а их губят в самом начале!" – заключил Лоза.
Певец считает, что дети, которые участвуют в шоу "Голос", не смогут в будущем стать профессиональными артистами, ведь на конкурсе они выжимают из себя абсолютно все. Юрий Лоза отметил, что его не интересует, кто из детей будет сниматься в очередном сезоне программы "Голос.Дети" на Первом канале.
Напомним, Юрий Лоза в последнее время известен не своим творчеством, а чаще всего скандальными историями и критикой в адрес коллег. Недавно он открыто попросил россиян забыть шоумена Максима Галкина* и подвергнуть его "проклятию памяти". Певец считает, что звезд, которые отвернулись от родной страны, не достойны быть и работать в шоу-бизнесе.
Максим Галкин* – признан иноагентом по решению Министерством юстиции России.