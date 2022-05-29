"Сделаю их звездами": 73-летний Юрий Николаев впервые показал своих маленьких детей

В Москве вручили 11-ю русскую музыкальную премию канала RU ТV. На "красной дорожке" церемонии появились и признанные мэтры, как Лев Лещенко, и начинающие, как Ваня Дмитриенко, и те, кто только готовится стать звездами – юные подопечные легендарного телеведущего Юрия Николаева.

С 1991 года Юрий Николаев выпускал и вел знаменитую программу "Утренняя звезда", из которой вышло немало сегодняшних артистов. Например, Иван Чебанов, который был звездой шоу третьего сезона "Голос", а в далеком 1993-м выиграл на "Утренней звезде".

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Юрий Николаев его узнал. И познакомил с маленькими детьми, которых делает звездами сегодня – воспитанниками собственной детской вокально-музыкальной академии "Утренняя звезда". Эта школа – проект "Красного квадрата" – славится и педагогами, и проектами.

"После того, как в 2003 году во второй раз закрылась программа "Утренняя звезда" (после 2002 года переехала с Первого канала на ТВЦ и год выходила там – Прим. ред.), меня замучили вопросами, когда же она появится вновь, – рассказал знаменитый ведущий в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Я решил не дожидаться приглашения от каких-то каналов – около года назад открыл свою академию вокального искусства, и наши воспитанники уже участвовали в детском "Голосе".

При этом ни возраст, и состояние здоровья (в начале 2000-х годов у у Юрия Николаева был выявлен рак кишечника – Прим. ред.), по словам ведущего, его работе не мешают. "У меня все нормально, сил хватает – радуется он. – Я чувствую с детьми себя очень комфортно, всегда находил с ними общий язык и знал, что им хочется".

"Большое преимущество нашей академии в том, что мы находимся в "Останкино", – признался Николаев. – У меня там за 47 лет появились маленькие связи, я там кое с кем познакомился, и есть возможность отправлять воспитанников туда на ту или иную программу, хотя сейчас мало развлекательных передач".

Юрий Николаев – не просто лицо академии. "Я часто хожу к детям на занятия хореографией, сценической речью, актерским мастерством – слежу за их успехами, – пояснил он. – Будем считать, что воспитываю будущих звезд (улыбается). Конечно, нас подкосила пандемия, но и тогда мы успешно занимались вокалом, актерским мастерством".