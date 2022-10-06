Пропавшую Андрееву без носа и глаз нашли в воде после заката: Аминь

Телеведущая Екатерина Андреева нередко показывает поклонникам кадры из поездок и красивых локаций. Так, на днях она рассказала, что собирается в новую поездку. И исчезла.
Пропавшую из социальных сетей Екатерину Андрееву подписчики в итоге нашли отдыхающей на даче у друзей в Петербурге. Она отправилась на вечернюю прогулку по озеру на закате. Удивительно, как ведущей было комфортно в воде, ведь погода в северной столице далеко не радужная: сильный ветер и дождь никуда не уйдут из города в ближайшие дни. Об этом пишет "Радио 1". А ОСН добавляет, что для поддержания иммунитета в холодную погоду стоит добавить в рацион продукты, содержащие витамин С.
Екатерина Андреева без носа и глаз предстает в кадре — ветер буквально поднимает на дыбы волосы ведущей, закрывая ей обзор на красивейшую природу вокруг. Но Екатерина осталась оптимистом, а своим подписчикам она пожелала смотреть на мир сквозь любую завесу. "Аминь!" — написали в комментариях.
Однако реальность, к сожалению, совсем не такая красивая, как представляет Екатерина Андреева. Совсем неподалеку от нее произошли страшные вещи, сообщают VSE24.RU. В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку в отеле. Правоохранительные органы начали проверку.