"Кидала в чемодан тряпки и подгоняла детей": сенсационные подробности бегства Пугачевой в Израиль

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом спешно улетела в Израиль, где и так провела большую часть этого года. Сейчас стали известны подробности ее бегства. А выглядит это именно как бегство.



прочитано 885 раз