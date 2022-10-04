Сходство есть: рискующая загреметь за решетку Собчак нашла себе двойника

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в скором времени может стать фигурантом уголовного дела. С соответствующей инициативой выступили сотрудники полиции. МВД уже направило в Следственный комитет материалы для проверки блогерши на предмет распространения фейков.
Конечно, уголовное дело на данный момент не возбуждено. Меж тем, уже являясь свидетелем по делу режиссера Виталия Манского, которого заподозрили в распространении фейков после его участия в ютуб-шоу Ксении Собчак, она не теряет оптимизма.
Ранее экс-звезда телепроекта "Дом-2" рассказала в своем телеграмм-канале, как проходил допрос. В частности, по словам, телеведущей, правоохранители интересовались, не вступала ли она в сговор с Виталием Манским. Следствие не исключает, что некоторые вопросы и ответы интервью могли быть заготовлены заранее.
Речь в программе шла о Московском международном кинофестивале. Режиссер заявил о воровстве бюджетных средств со стороны организаторов. Ксения Собчак непроверенную информацию выпустила в эфир.
Одна сейчас журналистку интересует другое событие. Ксения Собчак нашла время для веселья. Она опубликовала в социальных сетях фрагмент выпуска новостей на британском телеканале SkyNews, намекнув, что у нее есть сходства с ведущей. Двойника блогерше прислали ее зрители.