Пора избавиться: Измученная материнством жена Тарасова ушла из дома

Еще совсем молодая жена Дмитрия Тарасова всю себя посвятила воспитанию наследников.

После скандального разрыва с Ольгой Бузовой экс-футболист нашел утешение в объятиях молоденькой модели. Отношения с Анастасией Костенко развивались быстро: пара поженилась, а сейчас уже воспитывает троих детей. Домашние хлопоты, конечно, легли на плечи супруги Дмитрия Тарасова, пока он ищет новые способы обеспечивать семью.

Спортсмен нередко бросает жену и отпрысков из-за работы, ну а модель всю себя отдает домашнему очагу. И это не всегда просто. На днях Анастасия Костенко рассказала, как ее измучило материнство – и все из-за ночной истерики малышей, из-за которых родители не смогли нормально выспаться.

Стоит отметить, что супругу Дмитрия Тарасова нередко упрекают в том, что она зациклилась на семье. Как-то раз кто-то из поклонников отметил, что ей пора бы подумать о своей карьере. Модель же заверила, что способна совмещать два дела сразу. Наконец-то, на радость поклонникам девушка вернулась к саморазвитию: на время ушла из дома, чтобы посетить школу Останкино и освоить основы работы диктора.

Как оказалось, у Анастасии Костенко есть нюанс, который мешает ей полноценно реализовать себя в этой сфере – говор. Собственно, настала пора от него избавляться. На кадрах, опубликованных женой Дмитрия Тарасова, видно как она читает спортивные новости, а ее речь внимательно слушает преподаватель школы Елена Летучая.