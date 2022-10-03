"В составе преступной группы": полиция решила наказать Собчак по уголовной статье

Известная российская телеведущая, журналистка и блогерша Ксения Собчак, похоже, может стать фигурантом уголовного дела. Полиция заподозрила ее в распространении фейков. Соответствующие материалы уже направлены в Следственный комитет РФ.
По данным телеканала "360", объектом расследования стало интервью Ксении Собчак с режиссером Виталием Манским, где последний обвинил организаторов Московского международного кинофестиваля в присвоении части бюджетных средств.
Виталий Манский заявил в программе на ютуб-канале журналистки о хищении от 85% денежных средств, выделенных для мероприятия. Против режиссера было заведено уголовное дело, а бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" изначально проходила по нему как свидетельница.
Однако теперь и Ксения Собчак подозревается в распространении фейков. Уголовное дело против нее может быть возбуждено по статье 207.3 УК РФ. Максимальная санкция по ней – три года лишения свободы.
Блогерша уже отреагировала на обращение полиции в СК. Ксения Собчак рассказала в своем телеграмм-канале, что была вызвана на допрос. По словам журналистки, в частности, у нее спросили, не действовали ли она "в составе преступной группы" с Виталием Манским, задавая как бы заготовленный вопрос с заранее известным ответом.