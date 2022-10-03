"Сердце разрывается": вид изможденной беременной Кати Гордон под капельницей напугал россиян

После появления в Сети тревожных снимков беременной Кати Гордон россияне стали атаковать ее соцсети.

Звездный юрист и бывшая жена Александра Гордона Екатерина угодила в больницу на последних сроках беременности. 41-летняя журналистка и певица признавалась, что беременность дается ей нелегко, и этот случай прямое тому подтверждение.

Кадры, на которых Катя Гордон находится в больнице под капельницей, показала поклонникам ее близкая подруга Лера Кудрявцева. Ведущая шоу "Секрет на миллион" воспитывает четырехлетнюю дочь Машу и постоянно поддерживает беременную подругу, которая тоже вот-вот обретет радость материнства в очередной раз.

Напомним, в начале года телеведущая и владелица адвокатского бюро "Гордон и сыновья" в четвертый раз вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Виктор Хархалис, от которого она и ждет малыша. Всю беременность она вела активный образ жизни и следовала всем рекомендациям врачей.

На свежих снимках беременная Гордон лежит под капельницей и выглядит изможденной, пишет сайт "КП". По словам самой правозащитницы, ей стало плохо из-за переутомления, поэтому врачи настояли на госпитализации на несколько дней.

"В целом, ничего страшного. Срок у меня большой, поэтому малыш вне опасности... Да, вид у меня действительно не очень. Кстати, сердце разрывается из-за переживаний.

Екатерина Гордон беременна третьим ребенком. У нее уже есть два сына Серафим и Даниил от предыдущих отношений. С 2000 по 2006 год Екатерина состояла в браке с телеведущим Александром Гордоном. В 2011 году она пошла под венец второй раз с адвокатом Сергеем Жориным. Несмотря на беременность, пара развелась. После родов они снова поженились, но склеить разбитую чашку не удалось, и пара все распалась уже окончательно. Позже Катя Гордон забеременела второй раз от бизнесмена, имя которого скрывала.