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27 октября
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Шоу-бизнес
"Родила мне": любвеобильный Укупник утонул в подгузниках на старости лет

"Родила мне": любвеобильный Укупник утонул в подгузниках на старости лет

69-летний Аркадий Укупник рассказал о пополнении в семействе.
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Советский и российский музыкант Аркадий Укупник находится на пороге юбилея. В следующем году мужчине исполняется 70 лет. Сейчас артист занимается постановкой мюзиклов, организует фестивали. Но, конечно же, больше всего он запомнился зрителем песней "Я на тебе никогда не женюсь".

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 Аркадий Укупник

Аркадий Укупник композитор, певец

А вот в жизни любвеобильный Аркадий Укупник был женат трижды. От каждого брака у мужчины появилось по ребенку. Старшему сыну Григорию уже 42 года, средней Юнне 35 лет, а младшей Софии всего 11 лет.

Недавно артист поделился радостной новостью — он стал дедушкой во второй раз. Дочь Юнна от второго брака с Мариной Никитиной вышла замуж и стала мамой.

"Дочь родила мне внучку и сейчас может себе позволить поработать", — делится Аркадий. Новоиспеченный дедушка утонул в подгузниках, но проводит время с маленькой Варей не так часто, как ему хотелось бы.

Сейчас дочь Аркадия Укупника ищет работу. Для этого она разместила объявление в социальных сетях. Как известно, сарафанное радио — лучший способ найти подходящее местечко. Звездный папа на старости лет как может помогает Юнне, однако, последнее слово будет за ней самой. Аркадий признается, что его дочь очень самостоятельная, но к советам папы прислушивается.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Аркадий Укупник. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
27 октября 2022, 14:53 Источник: prozvezd.info ✓ Надежный источник
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