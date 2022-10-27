"Просто ненависть": наживающегося на России предателя Данилко безжалостно растерзали

На днях в одном из украинских ресторанов в городе Львов произошел скандальный инцидент. На празднование роскошной свадьбы в качестве артиста была приглашена Верка Сердючка в исполнении артиста Андрея Данилко.
Программа выступления была составлена в том числе и на русском языке. Гости свадьбы дружно пели и танцевали, но теперь за веселый праздник придется заплатить — артисту и ресторану грозит серьезный штраф. Повод не менее интересный — проверка начата по факту исполнения песен на русском языке.
Свое мнение на скандал с Веркой Сердючкой высказала Пятому каналу телеведущая Дана Борисова. По ее мнению, все происходящее — это планомерное развитие обстоятельств. Незачем удивляться, когда "предателя" хотят оштрафовать.
"Львов вообще крайне враждебно настроен… Там просто ненависть к русским", — заявила Дана Борисова.
В комментариях под фотографиями со свадьбы Андрея Данилко безжалостно растерзали. По мнению некоторых поклонников, наживающегося на России и старом репертуаре артиста следует полностью запретить. Кажется, больше никто не хочет зажигать под хиты Верки Сердючки из нулевых.