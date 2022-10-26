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Шоу-бизнес
Допрыгался: напавшего на россиян брехуна Данилко прижали к ногтю

Допрыгался: напавшего на россиян брехуна Данилко прижали к ногтю

Андрей Данилко, кажется, по уши влип из-за своих действий.
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Знаменитый артист, который годами выступал на территории России, в последнее время только и делает, что поливает грязью кормившую его страну. Нападкам Андрея Данилко подвергаются и ее жители, а точнее, звезды отечественного шоу-бизнеса.

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В одно время певец с пеной у рта кричал, что выступает против всего российского, в том числе и исполнения песен на этом языке. Но, как известно, деньги не пахнут. Накануне в Сеть просочился ролик, на котором запечатлена Верка Сердючка, поющая на ненавистном ей языке. Звезду сняли на свадебном торжестве во Львове, где она порадовала гостей композицией "Я не поняла".

Забавно, что поет не только Андрей Данилко, но и гости, резво пританцовывая. Но то, что певец оказался настоящим брехуном – это полбеды. Стоит напомнить, что с осени 2018 года во Львовской области действует запрет на использование русскоязычного контента. А это значит, что музыкант допрыгался.

В телеграм-каналах пишут, что артиста собираются привлечь к ответственности за исполнение русскоязычной песни или, условно говоря, прижать к ногтю за неповиновение. Сообщается, что творчество и работу Андрея Данилко якобы проверит спецкомиссия Львовского областного совета, а что ждет музыканта, остается только догадываться.

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Андрей Данилко. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2022, 14:46 Источник: Телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!" ✓ Надежный источник
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