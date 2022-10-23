Оставшаяся без мужика Бузова плачется из-за покрывшейся плесенью промежности: Что такое секс

Ольга Бузова – самая, кажется, яркая иллюстрация фразы "не везет с мужиками". Брак с Дмитрием Тарасовым вылетел в трубу, как и последующие отношения с Давой ( настоящее имя Давид Манукян. — Прим. ред.). Даже участие в реалити шоу "Замуж за Бузову" закончилось полным позором: один из финалистов предпочел деньги, а второй – похайпил на имени телеведущей и сбежал.
Оставшаяся в очередной раз без мужика Оля Бузова плачется: ей сложно без любви, ведь без нее, как и без мужского внимания, она вянет. Во всех соцсетях, со всех колоколен кричит Ольга о том, что ей нужен хороший мужчина рядом, ведь сейчас ее кровать греют лишь собаки.
Парадоксально одно: всех кавалеров, которые все-таки решают сблизиться с певицей, она отвергает. Один из ухажеров даже подарил ей настоящего жеребца, но и он не растопил заленедевшее сердечко Ольги.
Причина такого кроется, по признанию самой Бузовой в том, что 36-летняя женщина не знает, что такое секс.
"Не знаю, что такое секс и не хочу знать. Я занимаюсь исключительно любовью и все отношения у меня длительные", – подчеркнула свою исключительность Ольга Бузова.
Певица считает, что именно такая серьезность намерений и приведет ее к успеху.
С ней, однако, не согласятся некоторые ее подписчики, придерживающиеся философии индуизма. По их мнению, из-за покрывшейся плесенью промежности, к которой приводит длительное воздержание, происходит блокировка чакр. А это, в свою очередь, вызывает сложности в построении как карьеры, так и отношений. Кроме того, закрытые чакры даже приводят к болезням.