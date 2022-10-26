"Шьют дело": продажный директор Собчак задержан за вымогательство

По данным источника телеграмм-канала Varlamov News коммерческого директора Ксении Собчак задержали из-за возможных обвинений в вымогательстве. По слухам, против Кирилла Суханова могут начать вести уголовное дело. Ранее РИА ФАН сообщали, что мужчина был доставлен в участок для проведения следственных действий.
До недавнего момента Ксения Собчак была не в курсе, действительно ли бухгалтер находится в полиции или нет, сообщает издание Царьград. Однако через несколько часов ведущая подтвердила задержание директора.
По мнению Собчак, все обвинения против Суханова — это бред. "Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи", — сообщает Ксения Собчак.
URA.RU добавляют, что задержание может быть связано с покупкой так называемого "блока на негатив". По предварительным данным, в одном из ресторанов у Кирилла Суханова была назначена встреча. Правда, покупателем оказалось подставное лицо. Возможно, продажный директор решил нажиться на имени Ксении Собчак и подзаработать таким путем, однако официальных подтверждений пока нет.