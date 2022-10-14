"Облысение": лишившаяся волос Бузова смачно оконфузилась

Сейчас она — светская львица, певица, дизайнер, ведущая и какая-никакая, а все же покорительница МХАТа. Хотя в 2004 году Ольга была обычной студенткой, заявившейся на скандальном проекте, чтобы найти свою любовь. На старте шоу "Дом-2" Бузова была жертвой гламурных тенденций, но могла похвастаться собственными волосами приличной длины.
Однако в погоне за красотой звезда выжгла краской локоны, красоту как рукой сняло. Копну пришлось обрезать. С тех пор знаменитость годами наращивает чужие пряди, пытаясь выглядеть симпатично. Порой экранной диве заплетают афрокосички, что только усугубляет проблему роста волос.
Об этом дала знать трихолог Инна Петросова. По словам врача, такая прическа способна катастрофически испортить остатки растительности на голове, афрокосы "могут привести к алопеции, облысению". Выходит, Ольга Бузова смачно оконфузилась: звезда шоу "Дом-2" безалаберно стала портить внешность, сама того не желая.
Напомним, сейчас певица вовсю стремится к созданию семьи. Еще в молодости она загадала счастливый нерушимый брак, даже имена нерожденным детям придумала. Однако личная жизнь у артистки не клеится, да прежние ее романы не внушали доверия. На том же шоу "Дом-2" Ольга Бузова сменила несколько мужчин, так и не построив с ними ничего серьезного.