"В кровь": измученную дочь Алферовой нашли с дырками на лице

Звезда советского кино вырастила дочь приближенной к искусству. Недаром Ксения пошла по стопам именитой матери и тоже стала артисткой. В личном блоге наследница Ирины Алферовой рассказала о знакомстве с поэзией Александра Блока, которое состоялось в юности.
"Не могу сказать, что много поняла, но точно очень много почувствовала, его стихи пронзили меня и вошли в кровь. При этом он не стал любимым поэтом, вернее, ни к какой категории внутри себя его отнести не могла. Он просто был какой-то большой, загадочный, красивый и немного далекий", — выразилась в личном блоге знаменитость.
Излагая воспоминания, дочь Ирины Алферовой поделилась необычным фото. В кадре она предстала с изысканным украшением — сеточкой на голове. Аксессуар едва ли не полностью спрятал глаза, нос и брови Ксении. Однако поклонники нашли звезду довольно симпатичной даже с дырками на лице.
Наверняка актрисе сейчас некогда выбирать удачные фото в архиве, ведь она уже давно измучена поиском денег для благотворительного фонда. Вместе с мужем Егором Бероевым знаменитость собирает пожертвования, помогая людям с особенностями развития.
Помимо этого, наследница Ирины Алферовой не забывает о творчестве — она приглашает всех желающих на "Литературные посиделки". В ближайшее время мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге и Москве.