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Шоу-бизнес
Бабка с турецкого базара: напялившая штору вместо трусов Лолита села в лужу

Бабка с турецкого базара: напялившая штору вместо трусов Лолита села в лужу

Виктория Хандус

Виктория Хандус блогер

 Диктатор хорошего вкуса и ваш лучший проводник в мире моды. Окончила академию fashion-стилистов PSFA, работала на главном телеподиуме России – в шоу "Модный приговор" на Первом канале.
Выбор одежды Лолиты Милявской для выхода в свет в пследнее время вызывает очень много вопросов!
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В последнее время образы знаменитой брюнетки буквально кричат: срочно нужна помощь стилиста! Это неоднократно отмечали и поклонники певицы. Впрочем, стилист у артистки все же есть, да еще какой! Сам Игорь Гуляев решил сшить для Лолиты Милявской сценический костюм, правда, по мнению народа, вышло не совсем удачно.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Исполнительница хита "На Титанике" привезла дизайнеру подаренную ей шикарную ткань, расшитую блестками. Образ из нее вполне себе хорошо смотрелся бы на Филиппе Киркорове, а вот певица, надев уже готовые брюки, села в лужу. "Шторки нормальные, но зачем их вместо трусов надевать? Как не было вкуса, так и не будет", – возмущаются пользователи.

С комментариями публики все ясно, но если рассмотреть брюки с точки зрения стилистики, то, конечно эта история не Лолиты Милявской. Во-первых, низкая посадка, которая "съедает" талию артистки. Во-вторых, свободный крой, который делает далеко не худые ноги певицы еще больше. Ну, и, конечно, обилие блесток в области ног как бы кричит "смотрите, какие они большие!"

Фото: Социальные сети

В целом брюки на Лолите Милявской смотрятся негармонично: в них она больше похожа на бабку с турецкого базара, которая продает безвкусные вещи с рюшами и пайетками. Впрочем, стоит, наверное, дождаться вторую часть костюма. Но поклонники все же нашли один плюс. "Хоть жопу прикрыла", – возрадовалась фанатка.

Действительно! Некоторые выходы артистки в свет прямо веяли пошлостью и вульгарностью. Конечно, она у нас дама без комплексов, но платья без нижнего белья или прозрачные комбинезоны – это явно перебор.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Кажется, что в последнее время звезду бросает из крайности в крайность. Но хорошо бы было придерживаться золотой середины, которую она, к слову, уже давно отыскала, просто почему-то время от времени о ней забывает.

В выборе образов стоит учитывать особенности персонального типажа. Лолита Милявская – драматичная и яркая, что несомненно должно находить отражение и в аутфите, создавать определенную гармонию.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Взять хотя бы это платье-русалка. Ткань мягко обволакивает изгибы тела певиц, обтягивает грудь, талию, бедра и, ничего не оголяя, подчеркивает женственность и сексуальность. Тут прекрасно все: модный черный цвет, акцент в виде перьев, модный вырез в районе груди. В совокупности образ выглядит эффектным и драматичным, не обделенным элегантности. Хорошо бы видеть Лолиту Милявскую такой почаще!

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2022, 04:36 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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