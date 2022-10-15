“Предательская сущность”: сбежавшей Пугачевой запретили возвращаться в Россию

Множество фанатов Аллы Пугачевой были, мы уверены, расстроены и раздосадованы ее бесконечными отъездами за границу. Читая про очередной вылет исполнительницы из страны давние поклонники переживали: смогут ли еще раз попасть на концерт Примадонны?
К последнему своему отъезду Алла Пугачева тщательно подготовилась: продала, по слухам, свой семейный замок в деревне Грязь, а также стащила школьные документы своих детей. Вывод напрашивается следующий: обратно Пугачева с мужем и детьми не собираются.
Такой поступок был многими охарактеризован как предательство: как можно уехать из страны, которая сделала тебя знаменитой и позволила заработать баснословное состояние?! Фанатов, критикующих ее решение она, как Дни.ру писали ранее, обозвала "холопами" и "рабами", чем настроила против себя огромное количество людей.
На днях Алла Пугачева, получившая ВНЖ Израиля, поделилась фотографией с певицей Земфирой. Под снимком, тем не менее, появились комментарии касаемо возвращения Пугачевой на Родину. Впереди ведь декабрь и шоу "Голубой огонек", который сложно будет представить без Примадонны.
Пользователи социальных сетей запретили сбежавшей за границу Пугачевой возвращаться в Россию. "Назад вам дорога закрыта", "Показушная радость, предательская сущность", "Никогда не возвращайтесь. Не дай бог, опять всплывете в "Голубом огоньке"", – разошлись комментаторы.