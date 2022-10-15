"Пьяная в овраге": Набившая шишку 73-летняя Поргина почти не дышит

Уже не первый год театральная дива борется за место под солнцем, а точнее за роли в театре. 73-летняя блондинка скандалит с начальником до такой степени, что потом изнемогая обращается к врачам. Потеряв Николая Караченцова, женщина стала исполнять все данные ему обещания. Как сообщила сама Людмила Поргина, одним из них было возвращение в Ленком.
Прорываясь к заветной цели, пенсионерка уже набила шишку — директор урезал ей жалованье, поскольку счел лишним платить ей много за красивые глаза. Сначала упертая звезда расплачивалась за свое поведение деньгами, а теперь здоровьем. Грубо говоря, артистка почти не дышит.
"Я дышу плохо, у меня больное сердце. Каждый день принимаю целую кучу таблеток", — пожаловалась журналистам вдова Николая Караченцова. Она признает, что сделала перерыв в профессии, затрудняющий исполнение масштабных сцен. Однако Людмила Поргина уверена, что отлично сгодится в массовке.
"Я не валялась пьяная в овраге, а ухаживала за своим больным мужем", — напомнила актриса о своей беде. По словам женщины, она долго оттягивала кончину супруга, выполняя его просьбы и похоронив собственные амбиции.
Сейчас Людмила Поргина находит в себе силы жить, думая о близких сердцу родственниках. После смерти Николая Караченцова это самое дорогое, что у нее осталось.