“Сколько надо коньяка?”: безотказная Бузова засунула между ног здоровенный штырь

Ольга Бузова никогда не сидит сложа руки: то уезжает путешествовать, то записывает новый трек, сопроводив его тщательно заученным танцем. Зрители, однако, сходятся во мнении: все, что делает Ольга, выглядит очень вымученно.
Накануне Ольга Бузова решила порадовать подписчиков видеороликом с концерта, на котором танцует на пилоне. Восторгов, однако, оно не вызвало – лишь усмешки. "То ли пилон китайский пластмассовый, то ли танцовщица раздобрела", – отметил один из фолловеров изменившуюся фигуру певицы. "Такие танцы только в темноте показывать", "А зрителям заплатили за это?", – позлорадствовали остальные.
Не осталась в стороне и блогер Лена Миро. Она прокомментировала видео, на котором Ольга Бузова засунула между ног здоровенный штырь: "Что бы ни делала, всё как-то не очень." По мнению Миро, у Бузовой есть особый талант – у неё "почти ничего не получается".
Кроме того, Бузову, которая по мнению Миро является безотказной, можно "попросить сделать... Да хоть что." И последняя не откажет, а примется за дело, чем заставит часть публики оторопеть, а часть – посмеяться. Именно поэтому ее и хвалят: хотят заставить опозориться в очередной раз, чтобы высмеять ее вновь.
"Сколько надо коньяка, чтобы творить такую дичь?", – припомнил один из комментаторов старый конфликт Ольги Бузовой с Дмитрием Губерниевым.
Тогда телеведущий поинтересовался у Ольги Бузовой, перестала ли та пить коньяк по утрам, чем довел ее до истерики.
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