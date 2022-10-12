Нет протечки: уникальные прокладки помогают пережить непростые дни отказавшейся от белья Погребняк

"Носков под штиблетами не было", – писали Ильф и Петров про Остапа Бендера в романе "12 стульев". Интересно, как оценили бы они смелый образ 31-летней Марии Погребняк, которая пришла на презентацию певицы Ивки в таком открытом платье, что было страшно за ее пещеру лотоса – не дай Бог застудит!



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