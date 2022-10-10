"В артисты его не отдам": Шукшина о судьбе брошенного непутевой матерью внука

Вся страна помнит, как в студии "Прямого эфира" звездная семья Шукшиных выясняла отношения со своей непризнанной невесткой Фрейей Зильбер. Этот скандал длился почти два года, Фрейя жаловалась, что ее бывший жених Макар Касаткин избегает ее и не интересуется судьбой малыша. Потом Макар написал заявление в органы опеки, сказал, что хочет быть вписанным в свидетельство о рождении сына и забрать его у матери – мол, та не справляется со своими обязанностями. Но в итоге в 2020 году горе-невестка сама неожиданно пришла в дом к Шукшиной и попросила забрать Марка. О том, как сегодня растет мальчик, Мария Шукшина рассказала на премьере фильма Антона Богданова "Иван Семенов – школьный переполох", где сыграла роль бабушки.

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