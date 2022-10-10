"В артисты его не отдам": Шукшина о судьбе брошенного непутевой матерью внука

"4-летний внук Марк – очень умный мальчик, хорошо соображает, ловит каждое слово, даже когда я просто болтаю по телефону, и повторяет его, – радуется Шукшина. – Он очень вдумчиво смотрит кино и вообще отличается от всех моих детей и внуков какой-то особой сообразительностью. А я, в свою очередь, учу его, что правильно, а что – неправильно, что полезно, а что - вредно. Просто у современных детей немного сбиты ориентиры, потому что в школе нет воспитания, и им надо на них указывать".
При этом Шукшина общается с ним часто. Он живет с папой (Макар успел жениться – теперь мальчик растет в полноценной семье – Прим. ред.), я его вижу пару дней в неделю, в основном, на выходных. Когда есть возможность, даже сама за ним езжу и мы куда-то выбираемся вместе, например, на дачу или гулять в парке, кататься с горки".
Но вот видеть внука актером – продолжателем славной династии – Шукшина не хотела бы. "Раньше, в молодости папы и мамы, профессия актера была недосягаемой – в киосках продавались открыточки со знаменитостями. И никто не залезал к ним в постель, не подглядывал в замочную скважину. А сейчас эта профессия в основном связана с "желтой" прессой. И деньги на твоей популярности и известности зарабатывают даже родственники. Вот поэтому актеры в основном оберегают от этой профессии своих детей, стараются их в это не вовлекать", – пояснила актриса.