"Чужой человек": лишившаяся дочери Волочкова плюнула в новую семью экс-супруга

Балерина рассказала об отношениях дочери с новой семьей бывшего мужа.

Анастасия Волочкова была замужем за Игорем Вдовиным, однако еще давно пара рассталась. У них есть общая дочь. Сперва Ариадна жила с балериной, практически не общаясь с Вдовиным. Тогда Анастасия критиковала экс-супруга за то, что тот не участвует в жизни наследницы.

Однако потом девочка переехала жить к отцу, это стало шоком для общественности. Волочкова же посчитала, что это камень в ее огород со стороны бывшего мужа. По мнению балерины, таким образом Вдовин решил избавиться от необходимости платить ей алименты.

По словам звезды, она не держит обиды на дочь и бывшего возлюбленного. Несмотря на это, она не упускает возможности плюнуть в новую семью Вдовина. Например, она уверена, что новая жена Игоря использует ее дочь. "Для этой женщины Ариша – совершенно чужой человек", – заявила прима Большого театра. Женщина уверена, что новая жена Вдовина пытается пиариться за счет Волочковой, так как Ариадна носит ее фамилию. Так, она думает, что Николаева хочет только фотографироваться с девочкой в нужные моменты.

Напомним, что о самом экс-возлюбленном Волочкова говорит редко. Однако она считает, что из-за него она потеряла большую сумму денег. Однако забывать об этом балерина не планирует.