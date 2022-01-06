Расточительная Пересильд лишила космонавтов самого ценного

Год назад российская киноиндустрия сделала прорыв. Съемочная группа полетела в космос снимать художественный фильм. Проект был организован при поддержке Первого канала и Роскосмоса. На МКС отправилась актриса Юлия Пересильд в сопровождении режисера и профессионального космонавта. На орбите они находились двенадцать дней. По возвращении сообщили, что полет прошел нормально.
Однако, как оказалось, все было не так гладко, как это показалось на первый взгляд. Блогер Илья Валиев поведал в своем микроблоге, что Пересильд буквально лишила команду пресной воды. Актриса решила, что должна ежедневно мыть голову. При этом она отказалось от варианта, которым пользуются все космонавты. Так, волосы на станции моют следующим образом: сначала нужно выдавить несколько капель воды из резервуара и намочить волосы, затем распределить по голове немного шампуня и вытереть влажным полотенцем.
Однако Пересильд это не устроило. Чтобы звезда не скандалила, ей позволили мыть голову по старинке. Тем самым космонавты лишились запасов пресной воды и были вынуждены терпеть жажду.