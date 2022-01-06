Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной

Несколько лет назад Лариса Долина рассталась с Ильей Спицыным. И вот недавно артистка сказала, что ее сердце вновь несвободно. По этому случаю мы решили выяснить, как сейчас живет тот самый Илья Спицын.



Илья Спицын, пожалуй, главная любовь артистки. Их отношения длились более двадцати лет. Пара познакомилась в девяностых, когда Илья устроился к Долиной в качестве бас-гитариста. Тогда она была замужем и разрывалась между двух мужчин. Ходили даже слухи, что муж, узнав о Спицыне, ударил звезду и даже угрожал ей оружием.

В итоге Лариса рассталась с супругом и сошлась с музыкантом. При этом она даже повысила его в звании, сделав собственным продюсером. Примечательно, что Спицын сам был женат , при этом с женой он не развелся, объясняя это тем, что та не даст ему иначе общаться с дочерью. По словам близких певице людей, Илья пользовался добротой звезды, а та не хотела этого замечать. Так, ходили слухи, что он даже обманывает Ларису в финансовом плане.

Кстати, возлюбленной Долиной через некоторое время нашел молодую любовницу, которая забеременела от него. Спицын даже хотел бросить ради нее Долину, но певица его удержала. Однако потом он все равно расстался с артисткой и ушел к другой. Так, у него родилась дочка, которой сейчас примерно семь лет.

После разрыва с артисткой жизнь Спицына не пошла под откос. Он занял должность директора хоккейной академии. А недавно ему даже удалось стать директором хоккейного клуба. Более того, он смог еще реализовать себя в роли тренера.