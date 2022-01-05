Шоу-бизнес его ненавидит: гонимого за отсутствие принципов Даву пригрел Киркоров

Роман Ольги Бузовой и рэпера Давы был ненастоящим. Об этом заявил тиктокер Роман Каграманов, который лично знаком с некоторыми звездами шоу-бизнеса. Артисты, по словам Романа, встречались по контракту, чтобы подогреть популярность к своим персонам. О том, что Ольгу и Даву в реальности ничего не связывает, знали некоторые их общие знакомые. Широкой общественности молодые люди пускали пыль в глаза.
Роман Каграманов добавил, что практически все представители шоу-бизнеса ненавидят Даву. Единственный, с кем гонимый рэпер поддерживает связь, — это Филипп Киркоров. Поп-король пригрел молодого артиста.
Также Каграманов раскрыл причину, по которой бывший липовый избранник Бузовой так не нравится старожилам эстрады. Дескать, Дава раздражает коллег отсутствием принципов. Рэперу все равно на чем и где зарабатывать, считает Роман.
Тиктокеру не нравятся ролики в соцсетях Давы, которые тот делает якобы ради благотворительности. Роман считает, что рэпер совершает добро на показ. Кроме того, в видео, которые должны помогать нуждающимся, артист включает таргетированную рекламу, что считается неэтичным. Каграманов добавил, что тоже помогает людям, но делает это анонимно.