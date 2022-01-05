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Шоу-бизнес
Шоу-бизнес его ненавидит: гонимого за отсутствие принципов Даву пригрел Киркоров

Шоу-бизнес его ненавидит: гонимого за отсутствие принципов Даву пригрел Киркоров

Чем рэпер раздражает коллег по цеху?
прочитано 266 раз

Роман Ольги Бузовой и рэпера Давы был ненастоящим. Об этом заявил тиктокер Роман Каграманов, который лично знаком с некоторыми звездами шоу-бизнеса. Артисты, по словам Романа, встречались по контракту, чтобы подогреть популярность к своим персонам. О том, что Ольгу и Даву в реальности ничего не связывает, знали некоторые их общие знакомые. Широкой общественности молодые люди пускали пыль в глаза.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Роман Каграманов добавил, что практически все представители шоу-бизнеса ненавидят Даву. Единственный, с кем гонимый рэпер поддерживает связь, — это Филипп Киркоров. Поп-король пригрел молодого артиста.

Также Каграманов раскрыл причину, по которой бывший липовый избранник Бузовой так не нравится старожилам эстрады. Дескать, Дава раздражает коллег отсутствием принципов. Рэперу все равно на чем и где зарабатывать, считает Роман.

Тиктокеру не нравятся ролики в соцсетях Давы, которые тот делает якобы ради благотворительности. Роман считает, что рэпер совершает добро на показ. Кроме того, в видео, которые должны помогать нуждающимся, артист включает таргетированную рекламу, что считается неэтичным. Каграманов добавил, что тоже помогает людям, но делает это анонимно.

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Рэпер Дава и Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 января 2022, 17:47

комментарии

Ответить:

Сергей.
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Один ШЛАК,НЕ ДОСТОЙНЫЙ НИ МАЛЕЙШЕГО ВНИМАНИЯ.
..
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Откуда это <цензура> Роман, появился? КАК умеют людишки из команды бузы,найти самое ..овно ,откопать типа этого дебила Ромы ,эта гадость понятно ,за деньги может наговорить ,что угодно Самое тупое ,что он решил говорить за всех сразу ,откуда эта <цензура> мерзкая может утверждать за всех? Деньги, не пахнут ,а людишкам из команды бузовой главное собрать ХОТЬ какую то информацию ОДНО из двух: Эту дуру ,чтобы похвалили ,нашли какие то НАКОНЕЦ положительные показатели её "творчества" И как можно больше грязью облить тех кого тварь бузова ненавидит ,кто её обошел по многим параметрам
...гость
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НУ хоть так, <цензура> бузову ,порадовали, она тварь любит, когда обливают грязью, особенно не заслужено , Конечно её мерзость обошел Дави, вот и появляются эти надуманные статейки ,Ладно,что сделаешь с убогой бузовой ,отца все женила на НГ, больше писать нечего ,вот поэтому пристали к этой темой,сама то дебильная ,когда найдет хоть плохенького ,правда желающих на это существо нет ,кому нужна куча <цензура> ,что характер гадость, что рожа страшная у алкоголички
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