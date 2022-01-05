"Таких как говна за баней": почему Собчак проглотила отвратительные угрозы Блиновской

Свежий выпуск ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" второй день активно обсуждают в Сети. Многие были шокированы агрессивной реакцией блогера Елены Блиновской на вопросы и комментарии журналистки Ксении Собчак. Во время интервью на лодке автор марафона личностного роста грозилась выкинуть Собчак за борт и плюнуть ей в лицо.
Терпение и доброжелательность, с которыми Ксения проглатывала отвратительные угрозы Елены, удивили зрителей. Пользователи Сети заподозрили неладное. Журналистку и создательницу марафона обвинили в сговоре. Дескать, знаменитости договорились на "двойной хайп".
Собчак бурно отреагировала на домыслы о спланированном пиаре. Ксения поспешила расставить все точки над i. Журналистка не скрывала обиды.
Собчак подчеркнула, что всего лишь раскрывала героя, которого пригласила на интервью. Как оказалось, теледива намеренно выводит гостей своего шоу из зоны комфорта, чтобы те показали свои истинные лица. Мол, ее конкуренты создают доброжелательную атмосферу, поэтому им постоянно вешают лапшу на уши.
"Таких "интервьюеров" как говна за баней с "уютными" вопросами", – рассудила Ксения.
Собчак добавила, что некоторые участники, приходя к ней на интервью, пытаются "продать свой образ". Ксения считает, что с таких героев надо "сбивать маски". По мнению журналистки, показывать истинные лица людей у нее получается очень хорошо, благодаря "накатанной" технологии.