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Шоу-бизнес
"Таких как говна за баней": почему Собчак проглотила отвратительные угрозы Блиновской

"Таких как говна за баней": почему Собчак проглотила отвратительные угрозы Блиновской

Журналистка Ксения Собчак поспешила оправдаться.
прочитано 298 раз

Свежий выпуск ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" второй день активно обсуждают в Сети. Многие были шокированы агрессивной реакцией блогера Елены Блиновской на вопросы и комментарии журналистки Ксении Собчак. Во время интервью на лодке автор марафона личностного роста грозилась выкинуть Собчак за борт и плюнуть ей в лицо.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Терпение и доброжелательность, с которыми Ксения проглатывала отвратительные угрозы Елены, удивили зрителей. Пользователи Сети заподозрили неладное. Журналистку и создательницу марафона обвинили в сговоре. Дескать, знаменитости договорились на "двойной хайп".

Собчак бурно отреагировала на домыслы о спланированном пиаре. Ксения поспешила расставить все точки над i. Журналистка не скрывала обиды.

Кадр: youtube.com

Собчак подчеркнула, что всего лишь раскрывала героя, которого пригласила на интервью. Как оказалось, теледива намеренно выводит гостей своего шоу из зоны комфорта, чтобы те показали свои истинные лица. Мол, ее конкуренты создают доброжелательную атмосферу, поэтому им постоянно вешают лапшу на уши.

"Таких "интервьюеров" как говна за баней с "уютными" вопросами", – рассудила Ксения.

Собчак добавила, что некоторые участники, приходя к ней на интервью, пытаются "продать свой образ". Ксения считает, что с таких героев надо "сбивать маски". По мнению журналистки, показывать истинные лица людей у нее получается очень хорошо, благодаря "накатанной" технологии.

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Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 января 2022, 15:51 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость934761
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Дешевая опущенная грязнуля в дорогих шмотках Собачатина может вызвать только брезгливость.Ненужная ни одному нормальному мужчине этой катафальщице только и остается лаять и лаять.
гость2111
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Всеведущая корпоративов, блохастая собачячина пытается изобразить из себе журналюгу!
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