"Чересчур": подростковое тельце Гагариной вызвало оторопь

Полина Гагарина выложила новое фото в "Инстаграм", однако подписчики не оценили фигуру артистки.

Полина Гагарина сейчас может похвастаться точеной фигуркой, хотя некоторое время назад певица была гораздо полнее. Если раньше артистку обвиняли в лишнем весе, то сейчас подписчики уверены, что Гагарина перестаралась с похудением.

Недавно Полина поделилась в своем микроблоге фотографией с отдыха на Мальдивах. На снимке звезда позирует в бикини на фоне зеленых пальм. Женщина продемонстрировала идеальную фигуру: плоский живот и худые ноги.

Многие фанаты восторженно отозвались о внешнем виде певицы. "Солнечная", "Красавица", "Как всегда красотка", "Стройняшка", "Сексуальность просто прет", "Ножки шикарные", – пишут поклонники.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что артистка уж слишком худая. "Как же ты уже достала своим подростковым тельцем", "Чересчур", "Одна показуха, посмотреть не на что", "Чуть поправиться не мешало бы", – раскритиковали Гагарину в комментариях.

Напомним, что Гагарина строго следит за своей фигурой. Так, в прошлом ей удалось похудеть на сорок килограммов. Женщина отказалась от вредной еды и некоторое время ела только рис, овощи и куриную грудку.