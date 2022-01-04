"Столько разных мужчин": Легкомысленная Волочкова показала очередного возлюбленного

Анастасия Волочкова вступила в новые отношения.

На днях балерина пришла на передачу "Давай поженимся!", где была приглашенной звездной. Анастасия вела себя в привычной манере, эпатируя публику. В какой-то момент Волочкова стала проявлять внимание к жениху Сергею, к которому пришла в поддержку.

Закончилось все тем, что Сергей ушел с артисткой, променяв на нее невесту. Отношения на этом не закончились, у Анастасии начался роман с новым знакомым. Пара даже вместе встретила новый год. Волочкова поспешила похвастаться очередным возлюбленным в своем блоге.

На фото балерина в желтом наряде стоит с букетом на фоне воды, а Сергей целует ее в щеку. Из подписи становится понятно, что возлюбленные отправились отдыхать на Мальдивы. Я сюда, как на дачу! Из холода в тепло! И с Сергеем. "Я сюда, как на дачу! Из холода в тепло! И с Сергеем", - написала балерина.

Поклонники в шоке от того, что легкомысленная Анастасия уже успела завести новые отношения. "В одно место столько разных мужчин. Персонал в шоке, наверное (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хорошо Сережа пристроился, сразу на Мальдивы, очередной", "Анастасия, Вы за свой счет возите ухажеров на отдых?", "Мужик на час", "А где Володя?", "Очередной альфонс", "Очередное "я люблю и любима" на час!", – написали комментаторы.