"Мне надоело": обманутая Алферова откровенно о предательстве Абдулова

Вскрылась грязная правда от Александре Абдулове, из-за которой страдает Ирина Алферова.

В 2008 году умер именитый советский актер Александр Абдулов. За время жизни он был женат дважды. Так, первой его супругой стала коллега Ирина Алферова. В то время пара казалось одной из самых крепких и красивых. Однако, как позже выяснилось, в отношениях между супругами было не все так гладко.

ПО ТЕМЕ Готов пройти ДНК-тест: найден предполагаемый сын Александра Абдулова

По словам Алферовой, ей тяжело было смириться с популярностью мужа, ведь он буквально затмевал ее своей харизмой. Также масло в огонь подливали слухи об изменах актера. Несмотря на то, что с поличным она его не поймала, было крайне трудно выносить постоянные насмешки за спиной. Однако Алферова любила избранника, поэтому старалась сохранить отношения.

К сожалению, пара рассталась в девяностых. Причем инициатором стал именно Александр – он просто развернулся и ушел. Позже он говорил, что не верит в штамп в паспорте. С Алферовой же он венчался в церкви, а потому перед Богом только она будет его женой всегда. При этом он отметил, что актер должен всегда ощущать чувство влюбленности.

Недавно выяснилось, что у Абдулова есть внебрачный сын. По крайней мере так утверждает его мать – швея из Казахстана. Молодой человек был рожден в восемьдесят седьмом году, когда актер еще состоял в браке с Алферовой. По словам матери парня, у них закрутился роман, когда артист был на съемках. Также она отметила, что не сказала Александру о рождении ребенка. Так что новость эта стала шоком для всех. Пока что невозможно говорить наверняка о родстве молодого человека с советским артистом. Доказать теперь это сможет тест ДНК.

Для Алферовой же это известие стало настоящим ударом. Так, она отказывается обсуждать эту тему и вспоминать события тех лет. "Хватит! Мне надоело, в конце-концов", – заявила актриса журналистам.