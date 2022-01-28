Голубкина разоблачила предполагаемого сына Абдулова и ошарашила признанием

Актриса Мария Голубкина не верит в то, что у звезды фильма "Обыкновенное чудо" и сериала "Гардемарины, вперед!" нашелся внебрачный сын. 34-летний Александр Коваль, напомним, предполагает, что может быть наследником звезды советского кино.
Эта ситуация напомнила Марии Голубкиной историю с якобы внебрачным сыном Спартака Мишулина – Тимуром Еремеевым. Несколько лет назад малоизвестный актер Еремеев заявил, что является ребенком знаменитости. Против этого утверждения выступила дочь Спартака Васильевича – Карина. Разгорелся большой скандал. Мишулиной через суд удалось доказать, что Еремеев ей не родственник. Тимур между тем получил работу в шоу "На самом деле", заменив ведущего Дмитрия Шепелева.
"История, как у Спартака Мишулина. Просто вторая серия. Вот и все", – разоблачила Коваля Голубкина в студии шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
Артистка также сделала неожиданное признание. Мария отметила, что тоже фигурировала в скандале на тему отцов. Летом, по словам знаменитости, ходили слухи, что она родилась от Алексея Баталова. Также в ее отцы записывали режиссера Николая Досталя. "Поэтому извините — каравай-каравай, кого хочешь выбирай", – пошутила Мария Голубкина.
Отец Марии Голубкиной на самом деле – сценарист Николай Щербинский-Арсеньев. Отчимом актрисы был Андрей Миронов.