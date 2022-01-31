Разведенная Гагарина оставила еще одного мужчину: Разошлись пути

Многие считали их одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Она – хрупкая блондинка с сильным голосом, он – настоящий мачо, вдохновляющийся в работе собственной супругой и занимающийся творчеством. Однако и эта любовная лодка разбилась о быт тогда, когда мало кто ожидал этого момента.
Позднее было все. Сама Полина Гагарина не давала комментариев, многие подозревали ее в измене, а Дмитрий Исхаков постоянно публиковал трогательные посты, а затем и вовсе пришел на интервью к Ксении Собчак. Фотограф долго рассказывал о том, как любил певицу и готов был на все, тепло отзывался о ее сыне и очень переживал из-за дочки. У публики не было причин, чтобы не поверить в то, что его чувства искренние.
Сама же артистка до сих пор говорит о бывшем муже не без доли скепсиса. Однако после развода ее уже подозревали в романе с Владимиром Чиняевым. Что случилось в этих отношениях – не совсем понятно, но с одним мужчиной Полина перестала общаться точно. Разрыв знаменитости с любимым тренером Вячеславом Дайчевым обсуждали все внимательные поклонники.
Именно Дайчев помог Полине Гагариной восстановиться после родов, приезжал домой и постоянно тренировал знаменитость. Они даже хотели организовать совместный бизнес, но внезапно его заменила девушка. Сама артистка сообщила, что "разошлись пути". О деталях остается только догадываться, но в Сети можно найти несколько популярных версий.