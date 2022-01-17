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Шоу-бизнес
"Паразиты, диабет": врач высказался о превратившейся в скелет Гагариной

"Паразиты, диабет": врач высказался о превратившейся в скелет Гагариной

Диетолог Елена Соломатина прокомментировала возможные причины худобы Полины Гагариной.
прочитано 371 раз

В последние годы Полина Гагарина удивляет своей стройностью. Певица правильно питается и очень много занимается спортом. Об этом артистка сама рассказывает в аккаунте в "Инстаграме".

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Полина Сергеевна Гагарина Певица

Однако есть и те, кто считает, что красотка переборщила и скинула слишком много килограммов. На одном из последних кадров, который она выложила, видно, что, действительно, у нее вообще нет жира. Некоторых этот снимок привел в ужас.

"Все равно видно, что просвечивает скелет. Если она худеет сознательно, то ограничивает калорийность еды или очищающие, голодание. Некоторые принимают слабительные, мочегонные. Что из этого она делает? Если есть психосоматика, проблемы могут привести к ряду психологических проблем", – высказалась Елена Соломатина.

Диетолог стал размышлять, из-за чего мама двоих детей могла потерять так много веса. Оказывается, это может быть связано как с психикой, так и со здоровьем. В любом случае, сама знаменитость не жалуется, а лишь продолжает усердно работать над собой.

"Скорее всего, причина больше психогенного характера. Худоба – это вторичное проявление. ЖКТ, проблемы с щитовидной железой, паразиты, диабет, онкология – причин много. Я, как поняла, этого ничего не было. Тут, скорее, психогенного характера, ближе к анорексии, когда человек не совсем понимает критерии красоты. Ему кажется, что есть остатки жира, что он не достаточно эффектен и красив. В этом случае нужен психолог, а, может, и психотерапевт. Причин там тоже достаточно много. Такое бывает чаще в подростковом возрасте", – подытожил эксперт.


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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2022, 16:58 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

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100% припудривает носик. Кокаинистка.
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100% припудривает носик. Кокаинистка.
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