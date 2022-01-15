Искривление позвоночника: Болезненный вид исхудавшей Гагариной напугал народ

Полина Гагарина отдыхает с семьей на Мальдивах.

Артистка уехала н а солнечное побережье с детьми и не перестает радовать поклонников снимками из путешествия. Стройное тело Гагариной в купальниках не перестают обсуждать в Сети, называя ее то чересчур исхудавшей, то сухой. Однако Полину это не трогает, она продолжает делиться фото с подписчиками.

Новый снимок певицы произвел настоящий фурор, не в самом лучшем смысле. Гагарина показала фото, на котором с детьми сидит на песке, повернувшись спинами к камере. Болезненный вид худой спины Полины вызвал оторопь. Поклонники испугались и занервничали, многие начали ставить артистке диагнозы и отправлять к ортопедам. Виной всему – заметно искривленный позвоночник. Неизвестно, причина в неудачно ракурсе или у Гагариной правда есть проблемы со спиной.

"Что с позвоночником у Полины", "На искривление позвоночника очень похоже", "Всем поправиться срочно, это уже не смешно!", "Очень худая, аж жалко", "Полина, да у вас сколиоз", "Полина у вас не сколиоз поясничный? Или так кажется", "Полина Сергеевна, вы так исхудали", "Полина, у вас искривление позвоночника, или неудачное фото? ", "Ширина спины у Полины = ширина спины у Мии", - забеспокоились комментаторы.