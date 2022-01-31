Васильева публично разрыдалась из-за болезни любимого человека: Меня никогда не было рядом

Народная артистка нечасто говорит о личном. Она предпочитает все эмоции держать при себе.

Однако на этот раз все случилось не совсем так, как обычно. Знаменитость заговорила о судьбе своей старшей сестры. Известно, что сейчас Аллу обеспечивает ее знаменитая родственница. Живет она в Санкт-Петербурге и постепенно пытается разбираться с проблемами. Васильева убеждена, что близкого человека сгубили тяжелые обстоятельства, с которыми пришлось столкнуться.

Так, сдержанная знаменитость разрыдалась на глазах у россиян. Она рассказала, что за три месяца ее родственница потеряла сперва мужа, а затем и сына. У обоих была диагностирована онкология. При этом о заболевании сына Алла не знала практически до конца. Мужчина боялся окончательно выбить мать из колеи, а потому молчал до последнего. Татьяна Васильева сообщила, что у них имеется негласное правило: не огорчать друг друга.

По словам актрисы, племянник уже почти не мог говорить, когда мать узнала обо всем. Она сообщила, что все страдания привели к развитию непроходимости сосудов нижних конечностей, от которой сейчас страдает женщина. Васильева указала, что ее родственница постоянно пьет обезболивающие, чтобы слегка облегчить свои мучения.

Уже сейчас Татьяна Васильева называет сестру "святой", как сообщает "Пятый канал". Она отметила, что Алла не жила для себя, всегда стараясь "вытащить" других людей, помочь всем. "Меня никогда не было рядом", – вздохнула артистка. Она просто мечтала о карьере, а на плечах сестры было все остальное. Она подчеркнула, что все ее успехи – то, за что она постоянно благодарит сестру.