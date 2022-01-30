Изменщик и безработный: Васильева плюнула в бывших мужей

Татьяна Васильева так и не смогла стать счастливой в браке.

Татьяна Васильева была дважды замужем, однако оба раза отношения не сложились. Недавно она дала интервью Ирине Шихман и рассказала о причинах разлада с экс-супругами. Актриса не жалеет, что разошлась с бывшими возлюбленными. Более того, она не собирается в будущем наступать на те же грабли и снова выходить замуж.

Как оказалось, первый муж Васильевой не спешил впахивать на работе. Так, забота о семейном очаге легла на плечи юной артистки. По словам звезды "Закрытой школы", она обеспечивала не только себя, но и безработного супруга. Причем ей на тот момент это не казалось чем-то сверхъестественным. По признанию Васильевой, брак не сложился из-за того, что ни она, ни муж не испытывали сильных чувств друг к другу. Так, актриса даже начала изменять супругу с Георгием Мартиросяном, за которого потом и вышла замуж.

Однако с Мартиросяном женщина тоже не стала счастливой. Дело в том, что у второго мужа была другая проблема – склонность к изменам. Васильева заявила, что экс-супруг постоянно развлекался где-то на стороне. Причем его не было рядом даже во время родов. Предательства артистка стерпеть не смогла, поэтому решилась на разрыв. Стоит отметить, что бывший возлюбленный отказался уходить просто так. Не желая в будущем делить с изменщиком недвижимость, Васильева приняла решение купить ему отдельную квартиру.