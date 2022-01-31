Всплыли детали завещания Куравлева: Кто и как разделит сотни миллионов

Накануне стало известно о смерти Леонида Куравлева. Россияне не могут поверить в случившееся.

Известно, что жизнь легенды серьезно изменилась еще в 2012 году. Тогда из жизни ушла любимая супруга артиста, с которой он прожил почти всю жизнь. Он часто вспоминал, что увидел ее еще в школе, а с тех пор не мог смотреть больше ни на кого. К несчастью. покинула избранница его достаточно рано. Тогда Куравлев появлялся на телевидении и говорил вещи, которые пугали многих.

Артист утверждал, что надеялся: супруга будет жить дольше, чем он, как это часто бывает. Тогда он указал, что очень жалеет о том, что этого не произошло. Позднее стало известно, что рядом с именем жены он сразу же выгравировал свое собственное, чем серьезно напугал многих россиян. Однако ни одно замечание на тему примет не испугало знаменитость.

О завещании Леонида Куравлева не было ранее известно ничего, но его друзья сообщили, что составлено оно было еще много лет назад. Все обошлось без сюрпризов. Имущество знаменитость разделят его дочь и сын. Известно, что дети мэтра живут в достатке и имеют собственное жилье.

Сам артист вместе с супругой долгие годы жил в апартаментах в районе Можайского шоссе. Однако в начале 2000-х легенде дали квартиру в самом сердце столицы. Жилплощадь из пяти комнат в Доме на набережной стала последним домом артиста. Именно там он проводил время со своей наследницей в последние годы. Известно, что стоимость похожей квартиры составляет более 80 миллионов рублей.



Помимо квартир, у Леонида Куравлева была и дача. Пока ее оценивают приблизительно в десять миллионов рублей. Сбережения у звезды отечественного кино также были, но о какой сумме идет речь – не совсем понятно. Известно, что дочь легенды пока живет в квартире отца, но позднее все имущество будет поделено между наследниками в равных долях.