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Шоу-бизнес
"Говорят, ожидаемо было": стала известна причина смерти Куравлева

"Говорят, ожидаемо было": стала известна причина смерти Куравлева

Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни.
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Скоропостижная кончина артиста 30 января стала неожиданностью для общественности, хоть Леонид Вячеславович и сильно болел. Куравлев находился в хосписе после пневмонии, от которой его лечили в больнице в Коммунарке, позже у артиста диагностировали еще несколько тяжелых заболеваний, в том числе деменция смешанного типа и цереброваскулярная болезнь.

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Причина смерти не сообщалась, но теперь источник раскрыл, от чего именно скончался Леонид Куравлев. "Говорят, ожидаемо было. У него помимо смешанной деменции, была цереброваскулярная болезнь, мозг умирал. Причина — остановка сердца", - заявил источник.

Новость о смерти тяжелобольного Куравлева уже появлялась в Сети, тогда о трагедии сообщил кинокритик Леонид Дзюник. Оказалось, что он запутался в новостях и был разбит информацией о состоянии артист, поэтому решил, что Куравлев умер. На тот момент новость не соответствовала действительности.

У Леонида Куравлева остались сын и дочь, которые ранее отказались забирать больного артиста из хосписа. О месте и времени прощания информации пока нет, однако известно, что Леонида Вячеславовича похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 30 января 2022, 16:00 Источник: Федеральное агентство новостей ✓ Надежный источник
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