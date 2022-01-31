Известная актриса плюнула в бросивших Куравлева детей: Стыдно! Ужасно!

Несмотря на тяжелое состояние знаменитости, многие до последнего верили в чудо. Публика надеялась на то, что Леонид Вячеславович поправится, врачи сделают все возможное, и артист отправится домой, где будет продолжать жить так, как хочется ему самому. Однако у судьбы были другие планы.
Уже долгое время в Сети обсуждают болезнь Леонида Куравлева. Известно, что легенду отправили в хоспис после длительного лечения в Коммунарке. Позднее, помимо пневмонии, у артиста обнаружили еще ряд тяжелых заболеваний. Причина смерти официально так и не обнародована. Накануне инсайдер отметил, что Леонид Вячеславович якобы ушел из-за остановки сердца. Среди недугов знаменитости он назвал деменцию и цереброваскулярную болезнь.
Поклонники не могут поверить в случившееся. Ранее активно обсуждался тот факт, что легендарный артист вдруг оказался в хосписе, а не окруженным заботой в родных стенах. Многие пытались оправдать родственников мэтра, другие же выступали с самыми разными заявлениями. После госпитализации Куравлева в больнице рассказали, что он якобы настолько не хотел общаться с родными, что даже притворялся спящим.
Валентина Титова просто вышла из себя, когда заговорила об уходе Леонида Куравлева. "Ужасно! Некрасиво", – повторяла актриса. Она назвала его "блистательным", а на близких легенды оказалась крайне зла. "Стыдно за детей!" – высказалась артистка. Она подчеркнула, что ухаживать за пожилыми людьми – дело непростое, но жизнь вообще достаточно тяжела.