Обтянутую 70-летнюю вдову Кобзона приняли за школьницу

В Москве состоялась премьера фильма Петра Буслова "Бумеранг" с Дмитрием Нагиевым и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях. Среди многочисленных звезд, посетивших показ, была и очаровательная Нелли Кобзон.
Она любит светские мероприятия, не пропускает премьер, вернисажей, презентаций. Словом, живет вдова на полную катушку!
В свет в этот раз Нелли вышла в дизайнерской трикотажной кофте с золочеными пуговицами и узких обтягивающих брюках-дудочках. Дополняли образ кожаные дизайнерские ботинки на устойчивом каблуке.
Цветущий вид вдовы Кобзона потряс народ. Точеная фигура, аккуратная прическа, отсутствие морщин – со стороны казалось, что это школьница! "У Нелли фигура как у девочки. Выглядит потрясающе!", "Самая красивая!", "Королева секса!" – комментируют восторженные люди.
Напомним, что в сентября вдова Кобзона потрясла публику на ночной дискотеке в Сочи. Под танцевальные хиты Наталии Гулькиной она так зажигала, что на танцпол подтянулись все гости. Пенсионерка Нелли Кобзон затмила молодых, перетанцевала юных девушек – столько в ней драйва, задора, энергии, света! Поэтому и назвали ее "королевой диско".