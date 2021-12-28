"Невозможно перестать пересматривать": сын обрил Васильевой голову

Татьяна Васильева – любитель необычных амплуа, она не боится экспериментировать с имиджем, а ее родственники во всем ее поддерживают.

Актриса Татьяна Васильева известна по роли в советской кинокартине "Самая обаятельная и привлекательная". У женщины есть двое детей – Филипп и Лиза. Сын решил повторить успех матери и тоже подался в актеры.

Недавно жена Филиппа решила подвести итоги года и выложила в свой "Инстаграм" видео, в котором постаралась собрать самые интересные моменты. Например, много кадров посвящено семейному отдыху на Мальдивах, куда Мария отправилась с мужем и дочерью Миррой. Также можно заметить, как сын Татьяны бреет ей голову. При этом Мария пожаловалась, что все впечатления просто невозможно уместить в короткий ролик.

Поклонники радостно восприняли новый пост актрисы. Так, в комментариях девушке написали, что видео у нее получилось потрясающее. "Невозможно перестать пересматривать", – пишут фолловеры.

Напомним, что Татьяна Васильева тоже ведет страницу в "Инстаграм". Она с удовольствием делится в подписчиками моментами из жизни. Также женщина не боится показывать себя, не стесняясь возрастных изменений. Правдивость артистки нравится фанатам, они уважают ее за то, что актриса не пытается молодиться за счет фотошопа и пластических операций.